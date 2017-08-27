Son dönemlerde yaşadığı sakatlıklar ve form düşüklüğü nedeniyle eleştirilen Hollandalı yıldız Van Persie ile ilgili Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

34 yaşındaki oyuncuyla acilen yolların ayrılması gerektiğini savunan Engin şöyle konuştu;

"PARASINI VERİN GÖNDERİN"

"Şu Van Persie'yi gönderecek bir babayiğit yok mu. Bir tane Fenerbahçe yöneticisi çıksın, şu Van Persie'nin parasını versin, göndersin. Fenerbahçe taraftarı para toplasın göndersin. Üç senedir Van Persie'nin Fenerbahçe'ye hiçbir katkısı yok. Nefret ediyorum bu adamdan. Sümkürmekten başka bir şey yapmıyor. Neden gönderilmiyor? Galatasaray Sneijder ile yollarını ayırdı, fark ortada. Acilen Van Persie ile yollar ayrılmalı. Vardar takımı Van Persie'yi takımına almaz. Aykut hoca seni de eleştiriyorum. Şubat ayında anlaştın, transferlerin iyi değil. Eskiye rağbet olsa, bit pazarına nur yağardı."

Kaynak: haberinburada