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Futbol Yazarı Uğur Meleke: Burak Yılmaz'ın Aldığı Prim, Engelli Bütçesinden Daha Fazla

FUTBOL YAZARI UĞUR MELEKE: BURAK YILMAZ'IN ALDIĞI PRİM, ENGELLİ BÜTÇESİNDEN DAHA FAZLA

Futbol yazarı Uğur Meleke, Burak Yılmaz'ın EURO 2016'da aldığı primin, Ampute Futbol Federasyonunun 1 yıllık bütçesinden daha fazla olduğunu yazdı. Burak, 467 bin TL prim almıştı.

Tarih : 10 Ekim 2017, 11:10
Puan Ver : Futbol Yazarı Uğur Meleke: Burak Yılmaz'ın Aldığı Prim, Engelli Bütçesinden Daha Fazla(6/10)2

Hürriyet Gazetesi yazarı Uğur Meleke son yazısında, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımımız ve prim meselesi ile ilgili konuyu ele aldı. Meleke, "Burak Yılmaz'ın aldığı EURO 2016 primi, Türkiye Ampute Futbol Federasyonunun 1 yıllık bütçesinden daha fazla." ifadelerini kullandı.

İşte Uğur Meleke'nin bugünkü yazısında yer alan Ampute Milli takımı ve prim bölümü:

"Dün akşam saatlerinde internette gördüm, A millilerin Dünya Kupası katılım priminin ampute takımına dağıtılması için kampanya başlatmış sözlükçüler. Prensip olarak kampanyayı destekliyorum ama teknik olarak gözden kaçırdıkları bir detay var: TFF'nin milli futbolculara vereceği Dünya Kupası katılım primi, zaten FIFA'dan alacağı ödüldü.

"BÜTÇE 1.4 MİLYON EURO"

Dolayısıyla öyle bir bütçe yok şu an TFF'de. Ancak gençler bu vicdanlı kampanyalarından vazgeçmesinler zira TFF'nin yıllık bütçesi 600 milyon liranın üzerinde. Ve bu bütçenin 32 milyonu personel gideri, 24 milyonu büro gideriyken, engellilere ayrılan bütçe yalnızca 1 milyon 400 bin lira! 2 ay önce sesi görenler Olimpiyat şampiyonu oldu, dün de ampute takımımız Dünya şampiyonu. Ve tüm bir engelli futbolunun bir senelik bütçesi yalnızca 1 milyon 400 bin lira.

"BÜRO MASRAFLARININ YÜZDE 20'Sİ BİLE YETER"

Demirören TRT'de açıklamıştı hatırlarsınız, Burak'ın EURO 2016 elemelerinde aldığı prim, engellilerin 1 yıllık bütçesinden fazla. Kampanyayı şu şekilde değiştirebilirsiniz arkadaşlar: TFF, büro masrafından yüzde 20 kısıp, engelli sporuna ayırsın. O rakam bile, o kahraman sporcularımızın hayatını değiştirebilecek bir bütçe zira…

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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