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Futbol Yazarı Serdar Ali Çelikler: FBCoin, GSCoin, BJKCoin Çıkarın

FUTBOL YAZARI SERDAR ALİ ÇELİKLER: FBCOİN, GSCOİN, BJKCOİN ÇIKARIN

Futbol yazarı ve yorumcusu Serdar Ali Çelikler, köşe yazısında Türk takımlarının bitcoin borsasına girmesi için öneride bulundu.

Tarih : 11 Ocak 2018, 19:20
Puan Ver : Futbol Yazarı Serdar Ali Çelikler: Fbcoin, Gscoin, Bjkcoin Çıkarın(6/10)2

Futbol yazarı ve yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Süper Lig ekiplerine yeni bir gelir kapısı önerisinde bulundu.

Serdar Ali Çelikler'in Haber Türk gazetesinde yer alan köşe yazısındaki o bölüm şöyle:

"BÜTÜN FİNANS DÜNYASINI DEĞİŞTİRECEK"

"Dünyada 'blockchain' teknolojisinin gittiği nokta inanılmaz. Bu teknoloji perakende ve hizmet sektörlerinin tamamını kökten değiştirecek yenilikler getirdi, getirecek. Bugünden sarstığı finans dünyasını ise baştan aşağıya değiştirmeye hazırlanıyor. Blockchain (blok zinciri) adı verilen bu yeni ve anarşist, otoriteye karşı geliştirilen yazılım sisteminin sonucu kripto paralar. En meşhuru Bitcoin. Bunların bir sürü altcoin yazılımları da mevcut.

Bizim kulüplerimizin yeni gelir kalemine ihtiyaçları gün gibi ortada. Yıl olmuş 2018, hala inşaatçı kafasıyla gelişim beklemeleri büyük hata. Ben de özellikle şirketleşmiş kulüplerimize öneri olarak sunuyorum:

"KRİPTO PARA ÜRETİN"

Dünyada ilk olun. İlk kez arkasında bir kulüp ismi olan bir coin (kripto para) üretin. FBCoin-GSCoin-BJKCoin- TSCoin-BaşakşehirCoin gibi isimlerle kripto para üretin. Araştırdım, mevzuat engeli yok. Şirketler bu tür üretimler yapabiliyor. Hem yeni bir gelir kapınız olur hem yazılım dünyasına adım atmış olursunuz hem de UEFA nezdinde hepinizin başında duran FFP sopasına karşı elinizi kuvvetlendirecek bir başka finansal aktifiniz bulunur. Hem de bugüne kadar hep geriden takip ettiğiniz dünya gelişmelerine biraz olsun yaklaşmış olursunuz. Fikir benden üretmek sizden. Gelecek bu teknolojide, benden söylemesi."


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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