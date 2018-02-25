FUTBOL TARİHİNİN EN SAÇMA GOLÜNÜ YEDİLER
Almanya Liginde Duisburg - Ingolstadt maçında konuk ekip kalecisi, su içmeye gidince takımına golü yedirdi.
Almanya 2. Ligi'nde oynanan Duisburg-Ingolstadt maçında inanılması güç bir an yaşandı.
Ev sahibi takımın kalecisi Mark Flekken, karşılaşmanın 18. dakikasında su içerken rakibin atak yaptığını farketmedi. Kalecinin oyalandığı sırada ceza sahası içinde pozisyona giren Ingolstadt'ın oyuncusu Stefan Kutschke topu boş ağlara gönderdi.
TAKIM 66. DAKİKADA GALİBİYETİ KURTARDI
Bu golle maçta durum 1-1'e geldi. Almanya'yı sallayan bu enteresan gol sosyal medyada da gündem oldu. Duisburg 66'da bir gol daha bularak maçı 2-1 kazandı ancak akıllarda Mark Flekken'in yediği bu enteresan gol kaldı.
Kaynak: haberinburada
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