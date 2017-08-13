FUTBOL TARİHİNDE BÖYLESİ YOK! KALEYE ÖNCE FORVET, SONRA STOPER GEÇTİ
Fransız ekibi Lille'in kalecisi Maignan, Strasbourg ile oynanan maçta kırmızı kart görünce, kaleye önce takımın forveti Nicolas de Preville, daha sonra stoper Ibrahim Amadou geçti.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) ikinci haftasında, Strasbourg'un sahasında Lille'i 3-0 yendiği karşılaşma ilginç anlara sahne oldu.
KALEYE ÖNCE FORVET, SONRA DA STOPER GEÇTİ
Meinau Stadı'nda oynanan karşılaşmada Lille Teknik Direktörü Marcelo Bielsa'nın 3 oyuncu değişiklik hakkını ilk yarıda kullanması ve kaleci Mike Maignan'ın kırmızı kart görmesiyle, ikinci devrede takımın kalesine önce forvet Nicolas de Preville, sonrasında stoper Ibrahim Amadou geçti.
Maçın ikinci yarısında karşılaşma golsüz devam ederken kaleci Mike Maignan, 63. dakikada kırmızı karttan oyun dışında kaldı. 10 kişi kalan Lille'de oyuncu değiştirme hakkı olmadığı için kaleyi önce forvet Nicolas de Preville devraldı. Önemli bir gol pozisyonunu kurtaran forvet oyuncusu, 74. dakikada Jonas Martin'in golüne engel olamadı ve Strasbourg üstünlüğü yakaladı.
Golün ardından bu kez kaleye stoper Ibrahim Amadou geçti. Amadou, 82. dakikada Strasbourg'un kullandığı penaltıda köşeyi doğru tahmin etse de Lienard'ın vuruşunu engelleyemedi ve fark 2'ye çıktı.
3-0 YENİLDİLER
89. dakikada Jeremy Grimm'in uzaktan çektiği şuta müdahale eden Amadou, golü önleyemedi ve maç ev sahibi Strasbourg'un 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Strasbourg 3 golle 3 puanı alıp, sezonun ilk galibiyetini elde etti.
Kaynak: haberinburada
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