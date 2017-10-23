Futbol sahalarında belki de milyonda bir görülebilecek pozisyon gerçek oldu, üst direğe çarpan top havalandıktan sonra tekrar kalenin içine girdi.

Futbol sahaları, belki de milyonda bir görülecek bir penaltı atışına sahne oldu. Sosyal medyaya düşen görüntüler, kullanıcıları adeta şaşkına çevirdi.

Penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen futbolcu, yaptığı vuruşta üst direği hedef aldı. Top direğe çarparak havalanırken kaleci, penaltının kaçtığını zannederek kalesini terk etti. Top, yere düştüğünde sahadan sekerek ağlara gitti, hakemse orta noktayı gösterdi.

Kaynak: haberinburada