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Futbol Sahaları Böylesini Görmedi! Penaltı Kaçtı Sanıp Erken Sevinen Kaleci, Gafil Avlandı

FUTBOL SAHALARI BÖYLESİNİ GÖRMEDİ! PENALTI KAÇTI SANIP ERKEN SEVİNEN KALECİ, GAFİL AVLANDI

Futbol sahalarında belki de milyonda bir görülebilecek pozisyon gerçek oldu, üst direğe çarpan top havalandıktan sonra tekrar kalenin içine girdi.

Tarih : 23 Ekim 2017, 12:30
Puan Ver : Futbol Sahaları Böylesini Görmedi! Penaltı Kaçtı Sanıp Erken Sevinen Kaleci, Gafil Avlandı(10/10)6

Futbol sahaları, belki de milyonda bir görülecek bir penaltı atışına sahne oldu. Sosyal medyaya düşen görüntüler, kullanıcıları adeta şaşkına çevirdi.

Penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen futbolcu, yaptığı vuruşta üst direği hedef aldı. Top direğe çarparak havalanırken kaleci, penaltının kaçtığını zannederek kalesini terk etti. Top, yere düştüğünde sahadan sekerek ağlara gitti, hakemse orta noktayı gösterdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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