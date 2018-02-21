Trabzon'da 1986 yılında kurulan Zaferspor'da eşinin malzemecilik ve genel kaptanlık görevini yürütmesi kendisinin ise takımda başkanlık ve antrenör yapmasıyla tanınan Şerif Kunt, çocuğu gibi baktığı kulübünü devretmesinin ardından boşluğa düştü.

TRANSFERDEN ÜCRET ALMADI

Aynı zamanda Amatör Futbolcular Federasyonu Başkanı görevini de yürüten Kunt'a Osmaniye'de 2. Amatör Küme'de mücadele eden Karaçay Gençlik Spor Kulübü'nde teklif geldi. 69 yaşında Karaçay'a transfer olan Kunt, transferini ücretsiz olarak yaptığını söyledi.

Zaferspor'u devretmesinin kendisinde bir hüsran oluşturduğunu dile getiren Kunt, "Trabzon'a sporcu yetiştirmede bu kadar uğraşımın neticesinde şahsıma ve kulübüme verilen cezalar bende bir hüsran oluşturdu. Bu nedenle hem kulübümü devretmek zorunda kaldım. Kurup, büyütüp 32 yıl kaptanlık, futbolculuk ve başkanlık yaptım. Eşim genel kaptan olarak görev yaptı. 2 çocuğum bu kulüpte oynayarak büyüdü.

Futbol hayatımı başka bir ilde sürdürmek istedim. Osmaniye Karaçayspor'dan bir teklif geldi. Futbola bu kadar hizmet eden beni Osmaniye'de görmek istiyoruz dediler. Düşündüm sonra baktım ki doğru bir karar. Olumlu bir cevap vererek 15 Şubat itibariyle Osmaniyespor'a lisansım tescil edildi" dedi.

"GENÇLERLE KAYNAŞARAK RAHATÇA OYNARIM"

Yaşı nedeniyle takımda bir sıkıntı olacağını tahmin etmediğini belirten Kunt, "10 yaşından itibaren sporun içerisinde oldum. Hiç ara vermeden devam ettim. Uzun süreli sportif faaliyet bana bir güven verdi. Futbolun dışında yarı maratonlara da katılıyorum. Yüreğimizde bu sevgi olduktan sonra ben inanıyorum ki orada genç arkadaşlarımla kaynaşarak bir sıkıntı yaşayacağımı tahmin etmiyorum" ifadelerini kullandı.

LİGDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Trabzon 2. Amatör Küme'de 69 yaşındaki Şerif Kunt'un başkanlık, antrenörlük ve futbol oynadığı Zaferspor'da eşi Hafize Kunt ise genel kaptanlık ve malzemecilik görevini üstlenmişti. 1986 yılında kurulan ve birçok sporcu yetiştiren Kunt, 2012 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşleri Kurulu tarafından Amatör Futbol Ligi'nde yapılan "Bir görev için bir lisans" düzenlemesine uymayarak görevlerini devam ettirince ligden ihraç edildi.

Futboldan 1,5 yıl uzak kalan Kunt, arkadaşın antrenörlüğü üstlenmesiyle yeşil sahalara geri döndü. 2 çocuğunu da Zaferspor'da oynatarak büyüten Kunt, 2017 yılında kulübünü devretmek zorunda kaldı. Trabzon'da Amatör Futbolcular Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 2012-2013 sezonu yılın futbol 'en'leri ödül töreninde yılın yöneticisi ödülü Şerif Kunt'un eşi Hafize Kunt'a verilmişti.

Kaynak: haberinburada