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furkan kızılay survivor'a gidiyor

FURKAN KIZILAY SURVİVOR'A GİDİYOR

Acun Ilıcalı, Survivor için bugüne kadar yapılan görüşmelerde ‘Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay'ın kesinleştiğini belirtti.

Tarih : 18 Kasım 2016, 16:55
Puan Ver : Furkan Kızılay Survivor'a Gidiyor(5/10)3


Merakla beklenen Survivor 2017'ye Kerimcan Durmaz'ın gideceği iddiaları asılsız çıktı. Ilıcalı, Durmaz'la Survivor için anlaşamadı ancak, TV8'deki moda programı için el sıkıştı. Survivor'a gidecek isimlerden birinin ‘Çocuklar Duymasın'da ‘havuç' karakterine can veren Furkan Kızılay olduğu iddia edildi.



HAVUÇ VAR!



Vatan'ın haberine göre, Çekimleri 22 Ocak tarihinde başlayacak Survivor'a gidecekler arasında, bugüne kadar yapılan görüşmelerde ‘Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay'ın kesinleştiğini belirtti.



 



kaynak:ensonhaber








Etiketler: Furkan  Kızılay  Survivor  A  Gidiyor    haber

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