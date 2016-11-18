FURKAN KIZILAY SURVİVOR'A GİDİYOR
Acun Ilıcalı, Survivor için bugüne kadar yapılan görüşmelerde ‘Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay'ın kesinleştiğini belirtti.
Merakla beklenen Survivor 2017'ye Kerimcan Durmaz'ın gideceği iddiaları asılsız çıktı. Ilıcalı, Durmaz'la Survivor için anlaşamadı ancak, TV8'deki moda programı için el sıkıştı. Survivor'a gidecek isimlerden birinin ‘Çocuklar Duymasın'da ‘havuç' karakterine can veren Furkan Kızılay olduğu iddia edildi.
HAVUÇ VAR!
Vatan'ın haberine göre, Çekimleri 22 Ocak tarihinde başlayacak Survivor'a gidecekler arasında, bugüne kadar yapılan görüşmelerde ‘Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay'ın kesinleştiğini belirtti.
kaynak:ensonhaber
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