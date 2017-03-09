Furkan Dede'den Survivor Sabriye'ye Şok Sözler
Saç Ekimi Yaptırmadan Önce Bunlara Çok Dikkat Edin!
Fransız Basınından Psg'ye Çok Sert Eleştiri!
Chp'den Reklam Arası Hayır!
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden Açıklama
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Flaş Almanya Açıklaması
İşte Böbrek Hastalıklarının Belirtileri!
Başbakan Yıldırım'ın Ohal Uzayacak Dediği İddiası
Rus Askerleri Menbiç'te Pkk Bağlantılı...
Imf'den Emlak Balonu Uyarısı
Deniz Akkaya'ya Skandal Sözler!
Barcelonalı Oyuncular Zafer Sarhoşu
Dolar Güne Hızlı Başladı! Kritik Seviyeyi Gördü
Hastanede Oksijen Tüpü Patladı! Doktor Yaralı
Merkel'den Flaş Türkiye Açıklaması
Şırnak'ta Pkk'nın Mühimmat Deposu Bulundu
Bu Hafta Çıkacak Olan Oyunlar
Google, Düşük Fiyatlı Bir Telefon Üzerinde Çalışıyor Olabilir
Apple Kendi Dizisini, Kendisi Yapacak!
Japon Nikkei, İphone 8 Hakkında İddialarda Bulundu!

furkan dede'den survivor sabriye'ye şok sözler

FURKAN DEDE'DEN SURVİVOR SABRİYE'YE ŞOK SÖZLER

Survivor Ekstra programının sunucuların Furkan Dede, Çılgın Sedat'ın Sabriye söylediği ve kadınları hedef alan sözlerini şok sözlerle savundu

Tarih : 09 Mart 2017, 13:47
Puan Ver : Furkan Dede'den Survivor Sabriye'ye Şok Sözler(9/10)7


Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8,5 kanalında Survivor 2017'nin hemen ardından yayına gelen ve yarışmada yaşananların tartışıldığı program Survivor Ekstra'da çok tartışılacak bir olay yaşandı.



Programda Survivor'da önceki gün Çılgın Sedat ve Sabriye arasında yaşanan tartışma masaya yatırıldı.

Survivor 2017 yarışmacılarından Çılgın Sedat olarak bilinen Sedat Kapurtu, çıkan tartışmada "Erkeklerin yanında kadın konuşamaz"  demiş, yarışmacının bu sözleri özellikle kadın izleyicilerin tepkisini çekmişti.



 



kaynak:posta








Etiketler: Furkan  Dede  Den  Survivor  Sabriye  Ye  Şok  Sözler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER