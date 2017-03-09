

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8,5 kanalında Survivor 2017'nin hemen ardından yayına gelen ve yarışmada yaşananların tartışıldığı program Survivor Ekstra'da çok tartışılacak bir olay yaşandı.







Programda Survivor'da önceki gün Çılgın Sedat ve Sabriye arasında yaşanan tartışma masaya yatırıldı.



Survivor 2017 yarışmacılarından Çılgın Sedat olarak bilinen Sedat Kapurtu, çıkan tartışmada "Erkeklerin yanında kadın konuşamaz" demiş, yarışmacının bu sözleri özellikle kadın izleyicilerin tepkisini çekmişti.







kaynak:posta