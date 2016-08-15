

Harbiye'de verdiğiniz konser yağmura rağmen oldukça ilgi gördü. Harbiye sizin için nasıl bir anlam taşıyor?



Bugüne kadar Harbiye'de 10'dan fazla konser verdim ama her seferinde ilk çıkıyormuş gibi heyecan yaşadım. Cuma günü de durum bundan farksız değildi. Harbiye'nin atmosferini kelimelere dökmek hiç kolay değil. Burası sanatçıların er meydanı. Bu meydanın kıymetini bilmek lazım.



Sahneye çıkmadan önce ne tür hazırlıklar yapıyorsunuz?



İlginç uğurlarım yok. Ancak duyduğum heyecanı kelimelerle ifade edemem. Saç, makyaj, kostüm derken ciddi bir telaş var. Kulisteki tatlı telaş benim hoşuma gidiyor. İnanır mısın konsere çıkana kadar kalp çarpıntım geçmiyor. Konser esnasında kalbimin atışını bile hissediyorum ama bütün bunlar 2-3 şarkı sonra geride kalıyor.