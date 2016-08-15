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funda arar: şöhret tehlikeli bir şey

FUNDA ARAR: ŞÖHRET TEHLİKELİ BİR ŞEY

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konser öncesinde soruları yanıtlayan Funda Arar, Cahit Berkay'ın “Pop sanatçıları ergen müziği yapıyor” çıkışına itiraz edip “Bizler klasik Batı müziği icra etmiyoruz ki. Popüler müzik yapıyoruz. Pop müzikte zıpır şarkılara ihtiyaç var” dedi.

Tarih : 15 Ağustos 2016, 14:23
Puan Ver : Funda Arar: Şöhret Tehlikeli Bir Şey(0/10)


Harbiye'de verdiğiniz konser yağmura rağmen oldukça ilgi gördü. Harbiye sizin için nasıl bir anlam taşıyor?

Bugüne kadar Harbiye'de 10'dan fazla konser verdim ama her seferinde ilk çıkıyormuş gibi heyecan yaşadım. Cuma günü de durum bundan farksız değildi. Harbiye'nin atmosferini kelimelere dökmek hiç kolay değil. Burası sanatçıların er meydanı. Bu meydanın kıymetini bilmek lazım.

Sahneye çıkmadan önce ne tür hazırlıklar yapıyorsunuz?

İlginç uğurlarım yok. Ancak duyduğum heyecanı kelimelerle ifade edemem. Saç, makyaj, kostüm derken ciddi bir telaş var. Kulisteki tatlı telaş benim hoşuma gidiyor. İnanır mısın konsere çıkana kadar kalp çarpıntım geçmiyor. Konser esnasında kalbimin atışını bile hissediyorum ama bütün bunlar 2-3 şarkı sonra geride kalıyor.








Etiketler: Funda  Arar  Şöhret  Tehlikeli  Bir  Şey    haber

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