

Adana'da, müşteri kılığına giren polise telefonla "İki saat önce arasaydınız daha genç ve zayıf, güzel kadın ayarlardım" diyen zanlı yakalanınca, "Otele fazla para vermesinler diye evimde kabul ettim, bu kadını cinsel ihtiyacım olduğu zaman çağırırım" dediği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Mithatpaşa mahallesinde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Orhan D. (59)'nin evinde Havva G. (41)'ye fuhuş yaptırdığı ihbarını aldı. Polis, ihbar üzerine savcılıktan alınan izinle müşteri kılığına girip Orhan D.'yi telefonla aradı. Polis şahsa fuhuş yapmak için iki kadın aradıklarını söyledi. Bunun üzerine Orhan D, "2 saat önce arasaydınız keşke. Daha güzel, zayıf ve genç kadın ayarlardım. Üstelik şimdi 1 kadın var iki kadın yok" dedi. Polis bir kadını kabul edip verilen adrese gitti. Polis şahsa daha önceden seri numarası alınmış 130 lira parayı verdi. Polis bir süre sonra kimliğini gösterip zanlıyı gözaltına aldı.







Havva G ise ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi. Kadın bir süredir Orhan D'nin evinde fuhuş yaptığını, 30 lira ev parası verdiğini söyledi. Kadın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.







Orhan D ise suçüstü yakalanmasına rağmen polise "Ben otele fazla para vermesinler diye evimde fuhuş yapmasına izin verdim. Ben bu kadını zaman zaman cinsel ihtiyacım olduğunda çağırırım" dediği öğrenildi.







Orhan D., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



