

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri Ahlak Büro tarafından düzenlenen fuhuş operasyonu kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.







Son dönemde Emniyet Müdürlüklerinin ülke genelinde aralıklarla düzenlemeye başladığı fuhuş operasyonları devam ediyor.Bu operasyonlar ile birçok yabancı uyruklu çalışan yakalanırken, bu kişilerin çoğuy ülkeye illegal yollardan girdiği öğreniliyor. Türkiye sınırları içerisine kaçak yollardan giren şahıslar, burada kolay para kazanmak için genelevlere giriyor.







Bursa'da Ramazan ayının da gelmesi ile birlikte önlemlerinin sayısını arttıran Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'ye bağlı olan Ahlak Büro ekipleri iftar saatinin gelmesi ile birlikte başlattıkları fuhuş operasyonunda önceden belirlenen noktalara baskınlar düzenledi.







kaynak:habermat