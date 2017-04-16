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FUHUŞ KARTVİZİTİ DAĞITANLAR TUTUKLANDI!


FUHUŞ KARTVİZİTİ DAĞITANLAR TUTUKLANDI!
Tarih : 16 Nisan 2017, 10:16
Puan Ver : Fuhuş Kartviziti Dağıtanlar Tutuklandı!(7/10)8


 Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kızılay civarında fuhuş içerikli kartvizitleri dağıttığı belirlenen B.K. ve G.D'yi gözaltına aldı.



TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİLER



Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Ankara Adliyesine getirildi. Daha önce de haklarında aynı eylem nedeniyle işlem yapıldığı tespit edilen zanlılar, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



HAKİM TUTUKLANMALARINI HÜKMETTİ



Ankara 8. Sulh Ceza Hakimi Yunus Süer, "fuhşu kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri dağıtmak" suçundan her 2 zanlının da tutuklanmasına hükmetti.



Savcılık, soruşturma neticesinde, zanlılar hakkında "fuhşu kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri dağıtmak" suçlamasıyla dava açabilecek.



HAPİS CEZASININ ÖNÜ AÇILDI



 



 



 



 



 



kaynak:haberler








Etiketler: Fuhuş  Kartviziti  Dağıtanlar  Tutuklandı    haber

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