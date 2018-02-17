FUHUŞ BASKININDA GÖZALTINA ALINAN ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ İÇİN KARAR ÇIKTI
Tehditle senet imzalatılan kadınların fuhşa zorlandığı iddiasıyla bir suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu, adli kontrol şartıyla salıverildi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 16 şüpheliden eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Kocaoğlu, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINMIŞTI
İstanbul'da tehditle senet imzalatılan kadınların fuhşa zorlandığı iddiasıyla bir suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda aralarında eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu'nun da bulunduğu 12'si emniyet personeli 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Aynı soruşturma kapsamında, 15 Aralık 2017'de düzenlenen operasyonda, örgüt lideri olduğu öne sürülen Hakan A'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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