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Fuat Avni'nin troll ekibindeki FETÖ'cü terörist sığınma talep etmiş!

FUAT AVNİ'NİN TROLL EKİBİNDEKİ FETÖ'CÜ TERÖRİST SIĞINMA TALEP ETMİŞ!

Bir dönem FETÖ'nün sosyal medyada algı operasyonları yapan Fuat Avni hesabına bilgi sağlayan troll ekibindeki Muhammed Yasir Aydoğmuş, yakalandığı Arnavutluk'tan sığınma talep etti.

Tarih : 17 Ekim 2017, 01:30
Puan Ver : Fuat Avni'nin Troll Ekibindeki Fetö'cü Terörist Sığınma Talep Etmiş!(7/10)3

Arnavutluk'ta sahte pasaportla Dıraç Liman Sınır Kapısı'nı geçerek İtalya'ya gitmeye çalışırken beraberindeki eşi ve iki çocuğuyla yakalanıp gözaltına alınan Türk vatandaşı Muhammed Yasir Aydoğmuş ve ailesinin, bu ülkeden siyasi sığınma talebinde bulunduğu öğrenildi.

İLK YAKALANDIĞINDA SÖZLÜ OLARAK BAŞVURMUŞ

AA muhabirinin Dıraç Mahkemesinden edindiği belgeye göre, 39 yaşındaki Aydoğmuş, 13 Ekim'de Dıraç Sınır ve Göç Bölge Müdürlüğü'nden, Arnavutluk'a siyasi sığınma ve koruma talebinde bulundu.

Belgeye göre Aydoğmuş'un gözaltına alındığı andan itibaren sözlü olarak sığınma talebinde bulunduğu, ancak bunun yetkililer tarafından işleme alınmadığı ve bu nedenle talebini daha sonra yinelediği kaydedildi.

SAHTE PASAPORTLA GİRİŞ YAPMIŞ

Aydoğmuş'un evrakta sahtecilik nedeniyle görülen adli sürecinin devam edeceği belirtilirken, sığınma talebi ile ilgili sürecin de paralel olarak işleyeceği aktarıldı.

Aynı belgede Aydoğmuş'un, yakalandığı sırada sahte pasaport dahil tüm evraklarına el konulduğu için ülke dışına çıkma ihtimali bulunmadığı belirtildi.

İNTERPOL DEVREYE GİRMİŞTİ

Aydoğmuş, karısı ve iki çocuğuyla 8 Ekim'de sahte pasaportla sınırı geçmeye çalışırken yakalanmış, kendisi gözaltına alınırken, çocuklarının yaşı küçük olmasından dolayı eşi başkent Tiran'ın Babrru bölgesindeki Yabancılar Kabul Merkezine sevk edilmişti.

İnterpol'ün Tiran Ofisi işbirliğinde yürütülen soruşturmada, söz konusu şüpheli hakkında, terör örgütü ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle uluslararası yakalama kararı bulunduğu ve Türkiye tarafından arandığı tespit edilmiş, Türkiye'ye iadesine ilişkin gerekli yasal prosedür tamamlanana kadar gözaltında tutulacağı kaydedilmişti.

MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Ancak 13 Ekim'de Dıraç Mahkemesi, Dıraç Savcılığının gözaltı kararını bozarak Aydoğmuş'un tutuksuz yargılanması kararını vermiş, duruma Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği tepki göstererek "şahsın serbest bırakılmasının terörle mücadelede kötü bir örnek olduğu" vurgulanmıştı.

FUAT AVNİ'NİN TROLL EKİBİNDEYDİ

Aydoğmuş'un, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının geçen yıl tespit ettiği, FETÖ'nün Twitter'da propaganda aracı olarak kullandığı "Fuat Avni" hesabına istihbarat sağlayan troll ekibinden olduğu iddia edilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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