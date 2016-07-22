'FUAT AVNİ' SORUŞTURMASINDA SON DAKİKA!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1,5 yıldır devam eden çalışmalar neticesinde İstanbul merkezli 10 ili kapsayan FETÖ propagandası yaptığı belirlenen sosyal medya, sanal alem ve internet medyasına yönelik operasyon düzenlendi.
Rota Haber, Subuo Haber, Aktif Haber, Haberdar, Merkür Haber isimli internet sitelerine erişim yasağı getirilirken, yöneticileri gözaltına alındı.
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