

Kamuoyunda "Fuat Avni" olarak da bilinen FETÖ/PDY mensubunun gerçek kimliğinin deşifresine yönelik İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheli, adliyeye sevk edildi.







İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1,5 yıldır süren çalışmanın ardından İstanbul, Ankara, Van, Mersin, Kocaeli, İzmir, Bursa, Rize, Amasya ve Hatay'da tespit edilen bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli daha gözaltına alındı.







Gözaltına alınan 31 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.







Şüpheliler, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.