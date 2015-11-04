

Zonguldak'ta AKP üyesi 51 yaşındaki Kemal Aydın, 1 Kasım seçimleri öncesi kendisinin de adının bulunduğu ‘Ak hırsızlar' listesini yayınlayan Twitter fenomeni Fuat Avni hakkında, ‘Hakaret ve kişilik haklarına saldırı' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.







Fuat Avni'ye Twitter'da küfür yağdı







Fuat Avni'nin, 1 Kasım seçimlerinde Zonguldak Hasan Ali Yücel Lisesi'nde '1221′ numaralı sandıkta hırsızlık yapacağını iddia ettiği sandık kurulu başkanı minibüs sürücüsü Kemal Aydın, Zonguldak Adliyesi önünde açıklama yaptı. AK Parti'nin kurucu merkez ilçe yönetim kurulu üyeliğini yaptığını belirten, şu anda ise parti üyeliği dışında bir görevi bulunmadığını belirten Kemal Aydın, şöyle konuştu:



“Fuat Avni isimli twitter hesabından 29 Ekim 2015 tarihinde ‘Ak hırsızlar' listesi başlığıyla yalan, uydurma ve kişileri hedef gösterir tarzda paylaşımda bulunulmuş ve benim de ismim geçmiştir. Bu uydurma ve yalan paylaşımda kişilik haklarıma ağır saldırı ve hakarette bulunulduğu gibi ülkemizin geçtiği şu dönemlerde şahsım açıkça hedef gösterilmektedir. Şüphelinin paylaştığı mesaj tüm ülke ve dünya genelinde yerel ve ulusal basında, internet sitelerinde ve sosyal paylaşım sitelerinde dolaşmıştır. Şüphelinin bu paylaşımının gerçekle hiçbir alakası olmadığı gibi tek amacı seçimlerin güvenilirliğine gölge düşürmek amacıyla ülkeyi karıştırmaktan başka bir şey değildir. Şüpheli bu paylaşımıyla açıkça basın ve internet yoluyla şahsıma ağır hakarette bulunmuş ve ülke genelinde açıkça beni hedef göstermiştir.”