​Darbe girişiminin ardından yapılan istihbari çalışmada internet fenomeni Fuat Avni'nin haber kaynakları da deşifre oldu.



İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmada Fuat Avni hesabının ana kaynaklarının Cumhurbaşkanlığı başyaveri, özel kalem danışmanı, kuvvet komutanlarının ve Genelkurmay Başkanı'nın darbeye destek veren emir subayları olduğu iddia edildi.







Bu kişilerin hazırlanan istihbarat raporlarını, konuşulan kritik görüşmeleri Fuat Avni hesabına ilettikleri belirlendi.







Söz konusu Fuat Avni hesabının Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki gizli görüşmeler, Genelkurmay ve askeriye ile ilgili istihbari bilgileri bu kaynaklardan temin ederek paylaştığı belirlendi.