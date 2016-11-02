O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ft: erdoğan suriye ve ırak'ta suları bulandırıyor

FT: ERDOĞAN SURİYE VE IRAK'TA SULARI BULANDIRIYOR

Financial Times gazetesinin başyazısında, Türkiye'nin Irak ve Suriye'de giderek artan müdahaleci politikalarının ABD öncülüğündeki koalisyonun IŞİD'e karşı mücadelesini zorlaştırdığı vurgulanıyor.

Tarih : 02 Kasım 2016, 10:18
Puan Ver : Ft: Erdoğan Suriye Ve Irak'ta Suları Bulandırıyor(8/10)5


"Erdoğan Suriye ve Irak'ta siyasi suları bulandırıyor" başlıklı yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgedeki gelişmeleri Türkiye'yi başkanlık sistemine taşımak için kullandığı yorumu yapılıyor:



"Halihazırda çok sayıda uluslararası güç Suriye ve Irak'taki etkisini artırmak için mücadele ediyor. Türkye'nin de kendi çıkarları doğrultusunda bölgeye asker göndermesi ciddi bir sıkıntı.



    Türkiye, Rakka operasyonuna katılabilir mi?

    Iraklı siyasetçiler Türkiye'nin Musul politikasını yorumladı

    Irak Başbakanı İbadi: Türkiye, ülkemizi işgal ederse parçalanır



"Ankara, Kürtlerin bağımsızlık umutları nedeniyle endişelenmekte haklı. Ancak Musul ile Rakka operasyonlarına Türk askerinin dahil edilmesi, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun işleyişini daha da karmaşık hale getirecektir.



"Dahası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IŞİD'i yenilgiye uğratmak kadar yeniden alevlenen Kürt ayaklanmasını bastırmayı da amaçlıyor.

Soydaşlık vurgusu



"Erdoğan Musul operasyonuna dahil olmak isterken, Irak hükümeti Erdoğan'dan Türk askerini geri çekmesini talep ediyor.



"Suriye'nin kuzeybatısında ise Türkiye ve Ankara'nın desteklediği muhalifler, Pentagon'un Rakka operasyonunda görmek istediği PYD'yi vuruyor.



"Türkiye Cumhurbaşkanı'nın üç temel hedefi var. Musul konusunda kullandığı dil, soydaşlığa vurgu yaparak eski Osmanlı toprakları üzerindeki söz hakkı iddia etmek.








Etiketler: Ft  Erdoğan  Suriye  Ve  Irak  Ta  Suları  Bulandırıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER