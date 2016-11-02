

"Erdoğan Suriye ve Irak'ta siyasi suları bulandırıyor" başlıklı yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgedeki gelişmeleri Türkiye'yi başkanlık sistemine taşımak için kullandığı yorumu yapılıyor:







"Halihazırda çok sayıda uluslararası güç Suriye ve Irak'taki etkisini artırmak için mücadele ediyor. Türkye'nin de kendi çıkarları doğrultusunda bölgeye asker göndermesi ciddi bir sıkıntı.







Türkiye, Rakka operasyonuna katılabilir mi?



Iraklı siyasetçiler Türkiye'nin Musul politikasını yorumladı



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"Ankara, Kürtlerin bağımsızlık umutları nedeniyle endişelenmekte haklı. Ancak Musul ile Rakka operasyonlarına Türk askerinin dahil edilmesi, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun işleyişini daha da karmaşık hale getirecektir.







"Dahası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IŞİD'i yenilgiye uğratmak kadar yeniden alevlenen Kürt ayaklanmasını bastırmayı da amaçlıyor.



Soydaşlık vurgusu







"Erdoğan Musul operasyonuna dahil olmak isterken, Irak hükümeti Erdoğan'dan Türk askerini geri çekmesini talep ediyor.







"Suriye'nin kuzeybatısında ise Türkiye ve Ankara'nın desteklediği muhalifler, Pentagon'un Rakka operasyonunda görmek istediği PYD'yi vuruyor.







"Türkiye Cumhurbaşkanı'nın üç temel hedefi var. Musul konusunda kullandığı dil, soydaşlığa vurgu yaparak eski Osmanlı toprakları üzerindeki söz hakkı iddia etmek.