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ft: ab-türkiye anlaşması göçü azaltmıyor

FT: AB-TÜRKİYE ANLAŞMASI GÖÇÜ AZALTMIYOR

AB, Avrupa'ya ulaşan göçmen sayısının azalması için Türkiye'ye 3 milyar euroluk yardım ve vize kolaylığı vaat etmişti. Ancak yapılan anlaşma göçü azaltmakta başarılı olmuyor.

Tarih : 08 Ocak 2016, 09:29
Puan Ver : Ft: Ab-Türkiye Anlaşması Göçü Azaltmıyor(9/10)11


Financial Times gazetesi, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın dün bir basın toplantısında yaptığı, göçle mücadelede AB ile Türkiye arsında yapılan anlaşmanın 'tatmin edici olmadığı' yönündeki açıklamasını sayfalarına taşıdı.



Haberin başlığı "AB-Türkiye anlaşması göçü azaltmakta başarısız oluyor."



AB, Avrupa'ya ulaşan göçmen sayısının azalması için Türkiye'ye 3 milyar euroluk yardım ve vize kolaylığı vaat etmişti.



Amstardam'da konuşan Timmermans, "Brüksel'in operasyonların etkinliğini geliştirmek için Ankara'yla beraber çalışması gerektiğini" söyledi.








Etiketler: Ft  Ab-Türkiye  Anlaşması  Göçü  Azaltmıyor    haber

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