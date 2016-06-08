

Kaza saat 05.30 sıralarında FSM Köprüsü üzerinde Edirne istikametinde meydana geldi. Halil Güleç yönetimindeki Otomobil önünde seyreden araca arkadan çarptı. İçinde 5 kişinin bulunduğu otomobildeki bir kadın yaralandı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kazaya karışan ve plakası alınamayan diğer araç ise olay yerinden henüz belirlenemeyen bir nedenle ayrıldı. Maddi hasar oluşan araç ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kaza trafiği de etkiledi. FSM Köprüsü Ankara-Edirne istikametinde trafik oluştu.