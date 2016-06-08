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FSM'DEKİ KAZA TRAFİĞİ FELÇ ETTİ


FSM'DEKİ KAZA TRAFİĞİ FELÇ ETTİ
Tarih : 08 Haziran 2016, 09:00
Puan Ver : Fsm'deki Kaza Trafiği Felç Etti(8/10)10


Kaza saat 05.30 sıralarında FSM Köprüsü üzerinde Edirne istikametinde meydana geldi. Halil Güleç yönetimindeki Otomobil  önünde seyreden araca arkadan çarptı.  İçinde 5 kişinin bulunduğu otomobildeki bir kadın yaralandı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kazaya karışan ve plakası alınamayan diğer araç ise olay yerinden henüz belirlenemeyen bir nedenle ayrıldı. Maddi hasar oluşan araç ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kaza trafiği de etkiledi. FSM Köprüsü Ankara-Edirne istikametinde trafik oluştu.








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