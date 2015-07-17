O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

fsm'de trafiği felç eden zincirleme kaza

FSM'DE TRAFİĞİ FELÇ EDEN ZİNCİRLEME KAZA

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında şehirlerarası bir yolcu otobüsünün de yer aldığı zincirleme trafik kazası, Ramazan Bayramı'nda trafiği felç etti.

Tarih : 17 Temmuz 2015, 16:51
Puan Ver : Fsm'de Trafiği Felç Eden Zincirleme Kaza(10/10)8


Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışındaki Harp Akademileri Tüneli'nde saat 12.00 sıralarında iddiaya göre aniden fren yapıp ardından yoluna devam eden bir araç zincirleme kazaya neden oldu. Şehirlerarası yolcu otobüsü ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, kazada yaralanan bir kişi olay yerine sevk edilen ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. TEM Otoyolu'nun iki şeridi tamamen trafiğe kapanırken, trafik yaklaşık 1 saat boyunca tek şeritten sağlandı.



Kazaya karışan araçlar ile otobüs çekiciler ile olay yerinden kaldırılırken, yola dökülen yağ ve mazot nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait araç tuzlama çalışması yaptı.





Kazaya karışan araçlardan birinde yer alan Özgül Aydın adlı kadın, “Evimizden çıktık, bayram ziyaretine gidiyorduk. Bir anlık oldu” dedi. Aynı aracın sürücüsü Ali Rıza Beştepe ise, “Önündeki arabanın aniden fren yapması sonucu oldu. En öndeki araç birden fren yapınca araba otobüse, bize, hem de diğer arabalara çarptı” diye konuştu.





Kazaya karışan yolcu otobüsünün sürücüsü Cemal Öksüz, kazanın önde seyreden aracın sürücüsü telefonla konuşurken yaşandığını kaydederek, “Ben kendi şeridimde ilerlerken öndeki aracın şoförü telefonla konuşuyordu. Beni fark etmedi, sağa doğru kaydı, bir de fren yaptı. Benim de fren yapmaya fırsatım olmadı, arkadan vurduk. 1 tane yolcum vardı. Herhangi bir yaralı yok” dedi.

Kaza nedeniyle dört şeritten iki şeridi trafiğe kapanan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Yakası'na geçiş yönünde oluşan trafik yoğunluğu Kavacık mevkiine kadar ulaştı. Zincirleme kazaya karışan otobüs ile otomobillerin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.








Etiketler: Fsm  De  Trafiği  Felç  Eden  Zincirleme  Kaza    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER