

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışındaki Harp Akademileri Tüneli'nde saat 12.00 sıralarında iddiaya göre aniden fren yapıp ardından yoluna devam eden bir araç zincirleme kazaya neden oldu. Şehirlerarası yolcu otobüsü ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, kazada yaralanan bir kişi olay yerine sevk edilen ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. TEM Otoyolu'nun iki şeridi tamamen trafiğe kapanırken, trafik yaklaşık 1 saat boyunca tek şeritten sağlandı.







Kazaya karışan araçlar ile otobüs çekiciler ile olay yerinden kaldırılırken, yola dökülen yağ ve mazot nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait araç tuzlama çalışması yaptı.











Kazaya karışan araçlardan birinde yer alan Özgül Aydın adlı kadın, “Evimizden çıktık, bayram ziyaretine gidiyorduk. Bir anlık oldu” dedi. Aynı aracın sürücüsü Ali Rıza Beştepe ise, “Önündeki arabanın aniden fren yapması sonucu oldu. En öndeki araç birden fren yapınca araba otobüse, bize, hem de diğer arabalara çarptı” diye konuştu.











Kazaya karışan yolcu otobüsünün sürücüsü Cemal Öksüz, kazanın önde seyreden aracın sürücüsü telefonla konuşurken yaşandığını kaydederek, “Ben kendi şeridimde ilerlerken öndeki aracın şoförü telefonla konuşuyordu. Beni fark etmedi, sağa doğru kaydı, bir de fren yaptı. Benim de fren yapmaya fırsatım olmadı, arkadan vurduk. 1 tane yolcum vardı. Herhangi bir yaralı yok” dedi.



Kaza nedeniyle dört şeritten iki şeridi trafiğe kapanan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Yakası'na geçiş yönünde oluşan trafik yoğunluğu Kavacık mevkiine kadar ulaştı. Zincirleme kazaya karışan otobüs ile otomobillerin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.



Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.