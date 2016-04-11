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fsm'de intihar girişimi, trafik felç

FSM'DE İNTİHAR GİRİŞİMİ, TRAFİK FELÇ

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne çıkan bir vatandaş intihar girişiminde bulunuyor... Köprüde yoğun bir trafik yaşanıyor...

Tarih : 11 Nisan 2016, 09:36
Puan Ver : Fsm'de İntihar Girişimi, Trafik Felç(10/10)7


Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerine gelen bir kişi, saat 07.15'te korkuluklara çıkarak intihar girişiminde bulundu.



İhbar üzerine köprü üzerine çok sayıda polis ekibi ve tedbir amaçlı ambulans sevk edildi.








Etiketler: Fsm  De  İntihar  Girişimi  Trafik  Felç    haber

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