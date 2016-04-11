FSM'DE İNTİHAR GİRİŞİMİ, TRAFİK FELÇ
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne çıkan bir vatandaş intihar girişiminde bulunuyor... Köprüde yoğun bir trafik yaşanıyor...
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerine gelen bir kişi, saat 07.15'te korkuluklara çıkarak intihar girişiminde bulundu.
İhbar üzerine köprü üzerine çok sayıda polis ekibi ve tedbir amaçlı ambulans sevk edildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar