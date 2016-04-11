Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne çıkan bir vatandaş intihar girişiminde bulunuyor... Köprüde yoğun bir trafik yaşanıyor...



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerine gelen bir kişi, saat 07.15'te korkuluklara çıkarak intihar girişiminde bulundu.







İhbar üzerine köprü üzerine çok sayıda polis ekibi ve tedbir amaçlı ambulans sevk edildi.