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FSM'DE İNTİHAR GİRİŞİMİ, OKMEYDANI'NDA ŞÜPHELİ PAKET!


FSM'DE İNTİHAR GİRİŞİMİ, OKMEYDANI'NDA ŞÜPHELİ PAKET!
Tarih : 08 Nisan 2016, 09:35
Puan Ver : Fsm'de İntihar Girişimi, Okmeydanı'nda Şüpheli Paket!(5/10)6


Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki intihar girişimi ve D-100 Karayolu Okmeydanı sapağındaki şüpheli paket alarmı sonrası İstanbul trafiği durma noktasına geldi.



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Trafik akışı Avrupa Yakası yönüne kontrollü şekilde sağlanıyor.



D-100 karayolu Okmeydanı sapağında ise pankarta sarılı bomba süsü verilmiş tüp büyük paniğe neden oldu.








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