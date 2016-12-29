Fsm Köprüsü'nde Römork Devrildi
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fsm köprüsü'nde römork devrildi

FSM KÖPRÜSÜ'NDE RÖMORK DEVRİLDİ

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir otomobile bağlı römork devrildi

Tarih : 29 Aralık 2016, 12:34
Puan Ver : Fsm Köprüsü'nde Römork Devrildi(6/10)4


Şiddetli rüzgar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir otomobile bağlı römork savrularak yan yattı. Römork karayolları ve polis ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinde, Hasan Akkurt yönetimindeki otomobile bağlı tenteli römork savrularak bariyerlerin üzerine devrildi.



Kaza nedeniyle FSM'de Anadolu'dan Avrupa yakasına geçişte trafik yoğunluğu yaşandı.



Römork karayolları ekipleri ve trafik polislerinin müdahalesiyle çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Fsm  Köprüsü  Nde  Römork  Devrildi    haber

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