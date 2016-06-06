

Polis ekipleri tarafından ikna edilen şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde korkulukların arkasına bir şahsın geçtiğini gören çevredeki sürücüler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Köprü Koruma Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şahsı ikna etmek için çalışmalara başladı. Ancak şahsı ikna edemeyen polis, elinde bıçak da olduğunu görünce durumu müzakereci polise bildirdi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelerek ikna çalışmalarına başlayan müzakereci polis, çalışmalara başladı.