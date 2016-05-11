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fsm çıkışında trafik kazası: 3 yaralı

FSM ÇIKIŞINDA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI

FSM Köprüsü çıkışında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tarih : 11 Mayıs 2016, 09:11
Puan Ver : Fsm Çıkışında Trafik Kazası: 3 Yaralı(9/10)9


Kaza saat 04.30 sıralarında FSM Köprüsü Edirne istikameti çıkışında meydana geldi. Edinilen bigiye göre, Selim Köseoğlu'nun kullandığı 34 GG 8222 plakalı TIR, yol kenarında park halindeki iki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Oktay Demir 34 DZ 74 56 plakalı kamyonetin şoför mahalinde sıkıştı.  



Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sıkışan sürücüyü kurtaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Yanında bulunan Ceyhun Okur ise kazada hafif yaralandı.  



 








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