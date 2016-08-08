

5 Ağustos 2016'dan birkaç hafta önce, merakla beklenen Friday the 13th'nin (13. Cuma) tahmini sistem gereksinimlerini sizinle paylaşmıştık. Şimdi ise karşınızda yapımcı firmanın resmi bilgileri duruyor.



Friday the 13th bizi belli yönlerden mutlu ederken, bazı yönlerden ise mutsuz kılıyor. Önce iyi haberler: Yapımda, ilk iki orijinal filmin (malumunuz, seri 2007 yılında yeniden yapım organizasyonuna kurban gitmişti) kilit noktaları Camp Crystal Lake ve Higgins Haven arazileri yer alacak.



Şimdi ise kötü haber: Oyun müdavimleri hatırı sayılır bir miktar bağışlayıp, tekli oyuna, “tekli oyuncu” seçeneği eklenmesini istemişlerdi. Maalesef bu talep, yapımcı şirket tarafından şimdilik göz ardı ediliyor. Oyunun piyasaya sürülmesine ise yaklaşık 2 ay var. Bir mucize gerçekleşirse, her şey değişebilir.



Yapımcı firma, oyunun sistem gereksinimlerini ise resmi sosyal medya hesaplarından açıkladı. Sistem gereksinimleri “müjde” niteliğinde zira, başlangıç seviyesinin biraz üstü tüm PC sahipleri, RAM takviyesi ile Friday the 13th Game'e erişebilecek:



Oyunun asgari sistem gereksinimleri:



İşletim Sistemi:Windows 7, Windows 8, Windows 10



İşlemci:2.0 GHz Dual-Core 64-bit işlemci



Bellek:8 GB RAM



Ekran Kartı:DirectX 11 uyumlu 2 GB Video Bellek



Depolama:10 GB kullanılabilir alan



Yapımcı, ne yazık ki, asgari sistem gereksinimlerini açıklamaktan kaçındı. Biz yine de “Ayın Parlak Yüzü”nü görmeyi tercih ediyoruz. Oyun müdavimlerinin ezici çoğunluğu, en az 2 GB'lık grafik yongaları ve 8 GB bellek ile, bilgisayarlarını güçlendiriyor. Bu da, korku-gerilim-MMORPG yapımını ulaşılabilir kılıyor.



IOS 9.3.4 Yayınlandı