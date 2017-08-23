Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde seyir halindeyken balatalarının tutuşması sonucu freni patlayan yakıt yüklü tanker, sürücünün yardım istediği polislerin yoğun güvenlik önlemleri arasında 40 kilometre sonra durabildi. Dilovası dolum tesislerinden 200 litre yakıt alarak yola çıkan Kürsaş Akın(37) idaresindeki 35 AP 140 plakalı tanker, D-100 karayolu Dilovası rampası mevkiinden iniş yaptığı esnada frenleri patladı. Durumu fark eden sürücü aracı durduramayınca polis ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis Kocaeli Emniyeti Trafik Şube Müdürlüğü ve Asayiş ekipleri yol güzergahına çıkarak güvenlik önlemi aldı.

YAKIT YÜKLÜ TANKER POLİS KORTEJİNDE KENARA ÇEKİLDİ

Yakıt yüklü tankerin, diğer araçlara çarpma olasılığına karşı önlem alan polis ekipleri, tankerin güzergahı üzerindeki trafik ışıklarında araçların durmasını engelledi. İki polis aracı kortejinde yaklaşık 40 kilometre giderek Derince'ye kadar gelen tanker, tünel çıkışındaki rampayı tırmanınca iyice yavaşladı. Yavaşlatılan trafikte yok kenarına çekilen tankerin sürücüsü hızla araçtan inerek tekerlerin hareket etmemesi için altlarına takoz yerleştirdi.

SU VE YANGIN TÜPÜYLE BALATALARINI SÖNDÜRDÜ

Daha sonra tutuşan balatalarını soğutmak için yangın tüplerine yönelen sürücü Akın, tüplerden birinin boş olduğunu fark ederek yol kenarındaki akaryakıt istasyonu çalışanlarından yardım istedi. Akın, akaryakıt istasyonundan uzatılan hortum ve diğer dolu yangın tüpü ile duman çıkan balatalarını soğuttu.

"YÜKÜ ALDIKTAN 5 DAKİKA SONRA FREN PATLADI"

Dilovası'ndan çıktıktan sonra frenlerinin patladığını söyleyen sürücü Akın, "Yükü yeni aldım. Yola çıktım 5 dakika oldu, havayı kaçırmış nerden patlattıysa frenler tutuştu. Polis ve itfaiyeyi aradım direk. Polisler de trafiği durdurdu. Mecbur, yüklü araç yandığı zaman ne olacak" dedi.

190 TL PARA CEZASININ ÜSTÜNE SOĞUK SU İÇTİ

Balatalarındaki yanmayı söndürerek aracını güvenli bir yere çeken sürücü Akın'a polis ekiplerince bir de ceza kesildi. Tankerdeki yangın tüplerinin dolu olmaması nedeniyle kendisine ve şirkete kesilen toplamda 190 TL para cezasını alan sürücü, cezanın üzerine bir de soğuk su içti.

Kaynak: haberinburada