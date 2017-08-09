FRENİ BOŞALAN KAMYON, KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇARPTI: 5 YARALI
Gaziantep'te freni boşalan kamyon önüne geleni ezdi geçti. Kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçen kamyon, 5 kişinin yaralanmasına sebep oldu.
Gaziantep'te freni boşalan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Aralarında polis aracının da karıştığı zincirleme kazada, birbirine giren aracı polis de ayıramadı.
RAMPA AŞAĞI GİDERKEN FRENİ BOŞALAN KAMYON, EZDİ GEÇTİ
Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nden Yeşilvadi Parkı istikametine seyir halinde bulunan ve sürücüsü belirlenemeyen kömür ve hurda yüklü kamyonun freni boşaldı. Rampa aşağıya hızla ilerleyen kamyon Yeşilvadi Bulvarı Dutluk kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.
5 KİŞİ YARALANDI
Plakaları ve sürücüleri belirlenemeyen biri motosiklet, biri polis aracı olmak üzere toplam 6 araç kazaya karıştı. 5 kişini yaralandığı kazada araçlarda ise büyük maddi hasar meydana geldi.
YAPIŞAN ARAÇLARI AYIRAMADILAR
Polis, inceleme ve tutanakların ardından araçları yoldan çekmek istedi. Kazada çarpmanın etkisiyle birbirine giren araçları ayırmaya çalışan polis memurları ve vatandaşlar, bir süre araçları ayırmaya çalıştı. Araçları kaldırmak isteyen polis ve vatandaşlar başarılı olamayınca bu kez öndeki aracı iterek ayırmaya çalıştı.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Kavşağın ortasına kadar iteklenen araçlar, bir süre sonra kendiliğinden ayrıldı. Yol ortasındaki iki araçta vatandaşların yardımıyla yoldan çekildi. Kaza nedeniyle kavşağın 4 yöne de yol, uzun süre kontrollü şekilde verildi. Kontrollü sağlanan ulaşım nedeniyle kavşağın her yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaynak: haberinburada
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