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fransızların başbakan tercihi juppe

FRANSIZLARIN BAŞBAKAN TERCİHİ JUPPE

Fransızların, cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron'un başbakanı olarak en çok merkez sağdan eski Başbakan Alain Juppe'yi görmek istediği belirlendi.

Tarih : 12 Mayıs 2017, 15:29
Puan Ver : Fransızların Başbakan Tercihi Juppe(6/10)8


Odaxa araştırma şirketinin yaptığı ankette Fransız vatandaşlarına Macron'un başbakan olarak kimi istedikleri soruldu.



Merkez sağdan Alain Juppe yüzde 26'lık destekle öne çıkarken, onu Sosyalist Partinin önde gelen isimlerinden Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian yüzde 19 ile izledi. Ankette yüzde 18 ile merkez sağ politikacı Jean-Louis Borloo üçüncülüğü aldı.



Cumhurbaşkanı François Hollande, görevini Macron'a pazar günü devredecek. Macron pazartesi günü milletvekili genel seçimine kadar görev yapacak geçici başbakanını açıklayacak.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Fransızların  Başbakan  Tercihi  Juppe    haber

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