Fransızlardan Valbuena-Fenerbahçe İddiası!
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fransızlardan valbuena-fenerbahçe iddiası!

FRANSIZLARDAN VALBUENA-FENERBAHÇE İDDİASI!

Fransa'nın ünlü spor gazetesi L'equipe Fenerbahçe'nin Mathieu Valbuena transferi için oyuncu ve kulübü Olimpik Lyon ile anlaşmaya vardığını okuyucularına duyurdu.

Tarih : 23 Mayıs 2017, 17:47
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Gazete, Olimpik Lyon Yönetiminin yüksek maaşı nedeniyle Valbuena'yı takımda tutmama kararı aldığını ve bu noktada devreye giren Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığını ileri sürdü.



Sarı Lacivertli kulüple Valbuena arasındaki anlaşmanın da tamamlandığını yazan L'equipe, Fransız yıldızın Fenerbahçe ile 3 yıllık bir kontrat imzalayacağını iddia etti.



Bu sezon takımına 10 gol 8 asistlik katkıda bulunan Valbuena'nın aldığı 6 milyon Euro'luk ücretin Olimpik Lyon için fazla olduğunu yazan L'equipe oyuncunun ayrılmasına bu nedenle izin verildiğini belirtti.



Fenerbahçe ve Olimpik Lyon kulüpleri arasındaki anlaşmanın detaylarına ise haber de yer verilmedi.



 



kaynak:sabah






Etiketler: Fransızlardan  Valbuena-Fenerbahçe  İddiası    haber

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