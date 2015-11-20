FRANSIZLARDAN PKK PROPAGANDASI!
Fransız haber ajansı Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, hendeklerin arkasındaki ağır silahlı teröristleri görüntüledi. Fotoğraflarda, hendeklerin arkasında ağır silahlı teröristlerin olduğu görülüyor.
Fransa ART arda gelen terör olaylarıyla sarsılırken, Fransız haber ajansı AFP Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki teröristlerin arasına girip 'hendek' propagandası niteliğinde fotoğraflar çekti.
AFP, söz konusu fotoğrafları Sur ilçesindeki hendeklerin arkasından çekerek yayınladı. Fotoğraflarda, hendeklerin arkasında ağır silahlı teröristlerin olduğu görülüyor.
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