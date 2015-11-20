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fransızlardan pkk propagandası!

FRANSIZLARDAN PKK PROPAGANDASI!

Fransız haber ajansı Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, hendeklerin arkasındaki ağır silahlı teröristleri görüntüledi. Fotoğraflarda, hendeklerin arkasında ağır silahlı teröristlerin olduğu görülüyor.

Tarih : 20 Kasım 2015, 09:05
Puan Ver : Fransızlardan Pkk Propagandası!(6/10)8


Fransa ART arda gelen terör olaylarıyla sarsılırken, Fransız haber ajansı AFP Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki teröristlerin arasına girip 'hendek' propagandası niteliğinde fotoğraflar çekti.



AFP, söz konusu fotoğrafları Sur ilçesindeki hendeklerin arkasından çekerek yayınladı. Fotoğraflarda, hendeklerin arkasında ağır silahlı teröristlerin olduğu görülüyor.








Etiketler: Fransızlardan  Pkk  Propagandası    haber

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