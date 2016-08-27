FRANSIZLARA ŞOK! YASAĞA 'DUR' DEDİ
Denize giren kadınların ‘burkini' ya da ‘haşema' giymelerini yasaklayan 30 Fransız belediyesine, Fransız Danıştayı ‘Dur' dedi.
FRANSA'da, çoğu Akdeniz kıyılarındaki ünlü tatil beldeleri olan tam 30 belediyenin, kadınların denize haşema (burkini) ya da laikliğe uygun olmayan kıyafetle girmesini yasaklayan kararı Danıştay askıya aldı.
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