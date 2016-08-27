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fransızlara şok! yasağa 'dur' dedi

FRANSIZLARA ŞOK! YASAĞA 'DUR' DEDİ

Denize giren kadınların ‘burkini' ya da ‘haşema' giymelerini yasaklayan 30 Fransız belediyesine, Fransız Danıştayı ‘Dur' dedi.

Tarih : 27 Ağustos 2016, 09:00
Puan Ver : Fransızlara Şok! Yasağa 'dur' Dedi(0/10)


FRANSA'da, çoğu Akdeniz kıyılarındaki ünlü tatil beldeleri olan tam 30 belediyenin, kadınların denize haşema (burkini) ya da laikliğe uygun olmayan kıyafetle girmesini yasaklayan kararı Danıştay askıya aldı.








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