Galatasaray için flaş transfer iddiası! Fransız RMC Sport gazetesinin iddiasına göre Patrice Evra'yı kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray, bir başka Fransız yıldız ile görüşme halinde.

REMY GALATASARAY İLE GÖRÜŞTÜ

Fransız basını, Galatasaray'ın İspanya La Liga ekibi Las Palmas forması giyen 31 yaşındaki forvet Loic Remy ile ilgilendiğini belirtti. İspanyol ekibinde mutsuz olan Remy'nin devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği ve Galatasaray ile görüştüğü kaydedildi.GOMIS İLE ÇİFT FORVET

Remy ile İtalya ve İspanya'dan da ilgi olduğu ancak henüz resmi bir teklifin gelmediği yazılırken, tecrübeli forvetin Galatasaray'a transfer olması halinde Bafetimbi Gomis ile çift forvet olarak görev alacağı iddia edildi.

Sezon başında Chelsea'den Las Palmas'a transfer olan Remy, bu sezon İspanya'da toplam 13 maça çıkarken 6 gol atma başarısı gösterdi.

Kaynak: haberinburada