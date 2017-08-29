Paris Saint Germain'e yakın yayın organı Paris United, transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Ben Arfa'nın kulübüyle olan alacak sorununu çözdüğünü ifade etti ve Sarı-Lacivertli taraftarlara müjdeyi verdi. İşte detaylar...

FENERBAHÇE'YE GELİYOR

Fransız basını, Nice ile anlaşamayan Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye gideceğini yazdı. Haberde oyuncu için Başakşehir'in de devrede olduğu yazıldı.

Ben Arfa'nın transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geleceğini iddia eden Fransızlar, oyuncunun Sarı-Lacivertli takımla sözleşme imzalamaya sıcak olduğunu belirtti.

Kaynak: Skorer

Kaynak: haberinburada