Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi
Büyük İstanbul Projesi, Yıl Sonunda Tamamlanarak İhaleye Çıkacak

FRANSIZLAR DUYURDU: BEN ARFA, FENERBAHÇE'DE


Fransızlar duyurdu: Ben Arfa, Fenerbahçe'de
Tarih : 29 Ağustos 2017, 13:00
Puan Ver : Fransızlar Duyurdu: Ben Arfa, Fenerbahçe'de(10/10)6

Paris Saint Germain'e yakın yayın organı Paris United, transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Ben Arfa'nın kulübüyle olan alacak sorununu çözdüğünü ifade etti ve Sarı-Lacivertli taraftarlara müjdeyi verdi. İşte detaylar...

FENERBAHÇE'YE GELİYOR

Fransız basını, Nice ile anlaşamayan Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye gideceğini yazdı. Haberde oyuncu için Başakşehir'in de devrede olduğu yazıldı.

Ben Arfa'nın transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geleceğini iddia eden Fransızlar, oyuncunun Sarı-Lacivertli takımla sözleşme imzalamaya sıcak olduğunu belirtti.

Kaynak: Skorer

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fransızlar  Duyurdu  Ben  Arfa  Fenerbahçe  De    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER