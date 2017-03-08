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fransızlar cenevre'ye damga vurdu

FRANSIZLAR CENEVRE'YE DAMGA VURDU

Opel'i satın alarak son yılların en büyük işbirliğine imza atan PSA, aynı gün otomobil Oscar'ını aldı. Avrupa'da ‘yılın otomobili' seçildi

Tarih : 08 Mart 2017, 12:22
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Cenevre Otomobil Fuarı'na Fransız PSA (Peugeot Citroen Grubu) damga vurdu. Opel'i satın alarak Avrupa'nın en büyük ikinci otomobil markası haline gelen PSA'ya bir başka ödül de Car of the Year-COTY 'Yılın Otomobili' organizasyonundan geldi.



22 ülkeden 58 jüri üyesinden toplam 319 puan alan Peugeot 3008 'Yılın Otomobili' seçildi. Alfa Romeo Giulia 296 puanla ikinci, Mercedes-Benz E Serisi 197 puanla üçüncü oldu. Yarışmada Volvo S90 172 puan, Citroen C3 166 puan, Toyota C-HR 165 puan, Nissan Micra 135 puan aldı.



 



kaynak:sabah








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