Opel'i satın alarak son yılların en büyük işbirliğine imza atan PSA, aynı gün otomobil Oscar'ını aldı. Avrupa'da ‘yılın otomobili' seçildi



Cenevre Otomobil Fuarı'na Fransız PSA (Peugeot Citroen Grubu) damga vurdu. Opel'i satın alarak Avrupa'nın en büyük ikinci otomobil markası haline gelen PSA'ya bir başka ödül de Car of the Year-COTY 'Yılın Otomobili' organizasyonundan geldi.



22 ülkeden 58 jüri üyesinden toplam 319 puan alan Peugeot 3008 'Yılın Otomobili' seçildi. Alfa Romeo Giulia 296 puanla ikinci, Mercedes-Benz E Serisi 197 puanla üçüncü oldu. Yarışmada Volvo S90 172 puan, Citroen C3 166 puan, Toyota C-HR 165 puan, Nissan Micra 135 puan aldı.







kaynak:sabah