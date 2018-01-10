FRANSIZ YILDIZIN MENAJERİNDEN BEŞİKTAŞ VE F.BAHÇE'Yİ YIKAN HABER
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan Fransız golcü Olivier Giroud'nun menajeri Michael Manuello açıklama yaptı. Manuello, "Türkiye'den gelen teklifler Giroud'un ilgisini çekmiyor" dedi.
Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un Everton'a transferinin ardından siyah-beyazlıların gündemine gelen ve Fenerbahçe ile de adı geçen Arsenal'in golcüsü Olivier Giroud cephesinden önemli açıklamalar geldi.
"ARSENAL'DE KALACAK VE OYNAYACAK"
Arsenal'de Arsene Wenger'in yedek kulübesinde oturttuğu Olivier Giroud'un menajeri Michael Manuello konuştu. Fransız golcü hakkında net ifadeler kullanan Manuello, "Ayrılmış olmak adına ayrılmanın bir faydası yok. Tutarlı olmak gerek, bu Giroud'u daha fazla yararlı olur. Sezonun ikinci yarısında Arsenal'de daha fazla oynayacak, daha fazla görev alacak." dedi.
"BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE İLGİSİNİ ÇEKMİYOR"
Türkiye'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Olivier Giroud'a karşı olan transfer ilgisi hakkında açıklama yapması istenen Michael Manuello, "Türkiye'den gelen teklifler Giroud'un ilgisini çekmiyor. Aynı şekilde Çin de ilgi çekici değil. Daha fazla para kazanmak adına Arsenal'den ayrılmak gibi bir düşüncesi yok." diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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