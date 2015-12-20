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fransız uçağında 'bomba' şoku

FRANSIZ UÇAĞINDA 'BOMBA' ŞOKU

Mauritius Adaları-Paris seferini yaparken bomba şüphesiyle Kenya'ya acil iniş yapan Fransız yolcu uçağıyla ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı.

Tarih : 20 Aralık 2015, 15:53
Puan Ver : Fransız Uçağında 'bomba' Şoku(9/10)7


İngiliz gazetesi Independent'ın haberine göre, Air France şirketine ait Boeing-777'nin tuvaletinde bulunan düzeneğin bomba olduğu belirlendi.



Yetkililer; düzeneği bulan kişi dahil, altı yolcunun sorgulandığını belirtti.



AA muhabirine konuşan emniyet yetkilileri, AF 463 sefer sayılı uçağın, bomba şüphesiyle, Kenya'nın en ikinci büyük şehri Mombasa'daki Uluslararası Moi Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldığını ifade etmişti. Uçakta 459 yolcu ve 14 personelin bulunduğu, bütün yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiği açıklanmıştı.








Etiketler: Fransız  Uçağında    Bomba    Şoku    haber

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