

Lyon-Beşiktaş karşılaşması öncesi ortamı germeye çalışan Fransızlar amacına ulaştı. Hem stat dışında hem de maç başlamadan tribünlerde olaylar yaşandı. Nereden atıldığı belli olmayan torpil atılınca, bir grup fanatik Lyon taraftarı bunu fırsat bilerek, siyah-beyazlı tribüne saldırdı. Yüzlerinde maske olan Lyonlular, taraftarlarımıza kadın-çocuk ayrımı yapmadan vurmaya başladı. Tüm bu olaylar yaşanırken, polis önce bir süre izledi, sonra olaylar büyüyünce, devreye girdi.







LYON TARAFTARI SAHADA



Bu arada Lyon taraftarı sahayı işgal etti. Lyon Kulübü, "Taraftarlar tribünün üst kısmından atılan meşaleler nedeniyle sahaya girdi" diyerek adeta suçu Beşiktaş'a attı. Günlerdir açıklamalarıyla olaylara çanak tutan Lyon Başkanı Jean- Michel Aulas, gerginliği yatıştırmak için mikrofonu eline alarak anons yaptı. Hakemler ve takımlar soyunma odasında beklemeye başladı.







OYSA BİZ UYARMIŞTIK!



Tüm bunlar yaşanırken, geç uyanan Fransız polisi takviye ekipleri stat içine soktu. Oysa hem Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç hem de Beşiktaş, Fransız polisine başvurarak önlemlerin alınmasını istemişti.







kaynak:sabah