FRANSIZ SÖMÜRGESİ ALTINDA KALAN CEZAYİR, ZAMANLA DİLİNİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ KAYBETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyaretindeki ilk durağı olan Cezayir, 1830'da Fransız sömürgesi altına girmesi ile başka dili olmak üzere birçok kültürel değerini kaybetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyareti sırasında ilk durağı olan Cezayir, 1830 yılında Fransa sömürgesi haline geldi. Zaman içerisinde dilini ve kültürünü kaybetti.
CEZAYİR DİLİNİ KAYBETTİ
Ayşe Böhüler, Duvarların Arkasında belgeselini çekmek için gittiği zaman, "Cezayir'de en şaşırdığım anlardan birisi "selamün aleyküm" diye selam verdiğim peçe takmış bi yaşlı kadının bana "bonjour" demesiydi" ifadesi ülkedeki dil erozyonunu açık bir biçimde ortaya koyuyor.
KÜLTÜREL DEĞERLERİ YOK OLUYOR
Cezayir sömürge altında kaldığı süreçte sadece dilini değil birçok ulusal değerinide Fransızlara kaptırdı. Kültürel değerlerinin büyük bir kuşatma altında olduğunu söyleyen Böhüler, "Cezayir sömürgeleştirmenin ekonomiden ziyade kültürel kuşatma olduğunu ve bunun kimlik üzerindeki etkilerini en iyi yansıtan ülkedir" dedi.
Kaynak: haberinburada
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