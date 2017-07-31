Beşiktaş: Şenol Güneş, Görevine Beşiktaş'ta Devam Edecek
Fransız Sinemasının Unutulmaz İsimlerinden Jeanne Moreau Hayatını Kaybetti
Haber Kanalındaki Montaj Odasından Dev Bir Piton Çıktı!
Galatasaray, Ndiaye İle Transfer Görüşmelerine Başlandığını Kap'a Bildirdi
Şenol Güneş'in Milli Takım'a Gitmesine İzin Vermeyen Beşiktaş Vatan Haini Oldu
Silivri Başsavcılığı: Emniyet Müdürü'nün İntiharında Şüpheli Bir Duruma Rastlanmadı
Bodrum'da Kanlı Gecenin Yaşandığı Mekanların İşletmecileri Konuştu!
Müthiş Detay! Tff, Beşiktaş'a Sormadan Güneş'i Milli Takım'a Alabilir
Pkk'nın Müteahhit Nedim Ceylan'ı Öldürdüğü Anların Görüntüleri Ortaya Çıktı
Şenol Güneş, Milli Takım'ı Çalıştırmayı Düşünmediğini Tff'ye Bildirdi
Sorumsuzluğun Böylesi! Çocuklarını Dolaba Kilitleyip Yüzmeye Gittiler
3 Yaşındaki Kız Çocuğuna Tecavüz Etti, Herkesin Gözü Önünde İdam Edildi
Fikret Orman: Hocamızın İki Takımı Birden Çalıştırmasını Uygun Bulmuyorum
Maçka Parkı'nda Genç Kızın Kıyafetine Karışan Güvenlik Görevlisi Açığa Alındı
Bodrum'daki Saldırıda Yaralanan Zeynep Molho'nun Sırtındaki Kurşun Çıkarıldı
Genç Kız, Su Kaydırağında Arkadaşlarını Ezip Geçti!
Koreli Cho Dong-Geon'un Orta Sahadan Attığı Gol Ağızları Açık Bıraktı
Sabiha Gökçen Havalimanı Yolcu Rekoru Kırdı
Amacı Havalı Bir Youtuber Olmaktı, Sevimliliğiyle Fenomen Oldu
Büyükerşen'e Yumtuk Atıp Silah Çeken Saldırgan, Banlı'nın Yeğeni Çıktı!

Fransız Sinemasının Unutulmaz İsimlerinden Jeanne Moreau Hayatını Kaybetti

FRANSIZ SİNEMASININ UNUTULMAZ İSİMLERİNDEN JEANNE MOREAU HAYATINI KAYBETTİ

"Yeni Dalga" akımının 1962 yapımı kült filmi "Jules ve Jim"deki rolüyle tanınan 89 yaşındaki efsane oyuncu Jeanne Moreau, evinde ölü bulundu.

Tarih : 31 Temmuz 2017, 20:00
Puan Ver : Fransız Sinemasının Unutulmaz İsimlerinden Jeanne Moreau Hayatını Kaybetti(7/10)3

Fransız sinemasının unutulmaz isimlerinden Jeanne Moreau, 89 yaşında hayatını kaybetti.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan yetkililer, Moreau'nun evinde ölü bulunduğunu açıkladı.

JULES VE JİM'DEKİ ROLÜYLE TANINIYOR

Moreau, özellikle "Yeni Dalga" akımının en önemli yönetmenlerinden Francois Truffaut'nun 1962'de çektiği kült film Jules ve Jim'deki rolüyle tanınıyor.

3 BÜYÜK FRANSIZ OYUNCUDAN BİRİYDİ

Jeanne Moreau, Catherine Deneuve ve Brigitte Bardot ile birlikte kuşağının üç büyük Fransız kadın oyuncusundan biri olarak tanınıyor.Eleştirmenler, 2. Dünya Savaşı sonrası Fransız sinemasının onsuz düşünülemeyeceğini söylüyor.

BABASINA RAĞMEN OYUNCU OLDU

1928 doğumlu Moreau, restoran sahibi babasının itirazına rağmen oyuncu olmaya karar verdi.

KARİYERİNİN DÖNÜM NOKTASI 1957 YILI OLDU

1957'de Ascenseur pour L'échafaud (İdam Sehpası) ve Les Amants (Aşıklar) filmleriyle kariyerinde dönüm noktası yaşadı.Louis Malle, Francois Truffaut ve Jacques Demy gibi birçok Fransız yönetmenin, başarılarını Moreau'ya borçlu olduğu düşünülüyor.

"FİZİKSEL GÜZELLİK BİR YÜZ KARASIDIR"

80'li yaşlarına kadar oyunculuğu bırakmayan Moreau, aynı zamanda "Fiziksel güzellik bir yüz karasıdır" sözüyle feministlerin ikonu haline gelmişti.

Jeanne Moreau'nun iz bıraktığı filmlerden bazıları; Jean-Luc Godard'ın yönettiği, Kadın Kadındır, Orson Welles'in Kafka romanından uyarladığı Dava ve Elia Kazan'ın yönettiği Son Patron'du. Moreau efsane yönetmen Steven Spielberg ile birlikte 2008'de César Onur Ödülü'ne layık görülmüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fransız  Sinemasının  Unutulmaz  İsimlerinden  Jeanne  Moreau  Hayatını  Kaybetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER