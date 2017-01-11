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fransız şarkıcı reina saldırısını överek şok etti

FRANSIZ ŞARKICI REİNA SALDIRISINI ÖVEREK ŞOK ETTİ

Frederic Fromet adlı şarkıcı Reina'da gerçekleşen terör saldırısını överek herkesi şok etti. İstanbul'da yaşanan terör saldırısını öven şarkıcı; yok artık dedirtti.

Tarih : 11 Ocak 2017, 14:49
Puan Ver : Fransız Şarkıcı Reina Saldırısını Överek Şok Etti(6/10)8


Frederic Fromet adlı şarkıcı Reina'da gerçekleşen terör saldırısını överek herkesi şok etti. İstanbul'da yaşanan terör saldırısını öven şarkıcı; yok artık dedirtti.



Fransız şarkıcı Reina gece kulübünde gerçekleşen terör saldırısını överek şaşkınlık yarattı. Saldırıdan sonra yaptığı şarkısında adeta teröre övgüler yağdırdı. İstanbul'da bomba patladı ve onlar için güzel bir yılbaşı oldu diyerek şarkı sözleriyle adeta şok etti.



Beşiktaş'ta bulunan gece kulübü Reina'da yaşanan terör saldırısında 39 kişi hayatını feci şekilde kaybetmişti. Saldırıya pek çok ülkeden tepkiler gelmiş ve terör saldırısı kınanmıştı. Ülkemizin yanında olduğunu belirten pek çok ülke taziye mesajları göndererek terörü kınamıştı. Adından söz ettirmeyi başaran Fransız şarkıcı adeta teröre övgüler yağdırdı. Fransız şarkıcı Frederic Fromet saldırı sonrasında saldırıyı adeta öven bir şarkı yaptı. Şarkıcının terörü öven şarkı yapması üzerine ülkemizden büyük tepkiler aldı.



Vatandaşlar bu şarkıcıya adeta nefretlerini kustu. Şarkının içinde geçen inanılmaz sözler hem ülkemiz hem de diğer ülkelerden büyük bir tepki gördü. Fransız yetkililerince duyulan olay karşısında ülkenin ne gibi bir cevap vereceği merak konusu oldu.



Fransız şarkıcı şarkı sözlerinde adeta teröre övgüler yağdırdı. Ölenler bizden olsaydı sıkıntıydı fakat ölenler Türkiye'den, onlar çok güzel bir yılbaşı geçirdi diyerek yok artık dedirtti. 



 



kaynak:haberimvatan








Etiketler: Fransız  Şarkıcı  Reina  Saldırısını  Överek  Şok  Etti    haber

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