

Babasından annesine sonra da kendisine kaldığını söylediği Mecidiyeköy merkezdeki 2 bin 664 m2 yüzölçümlü arazi ABD'li ünlü mimar Pierre Michel Pastellas'ı harekete geçirdi.







Şişli Emniyet Müdürlüğü'nü de kapsayan içinde üç katlı kagir depo, un fabrikası, atölye ve 28 m2'lik elektrik trafo binasının da bulunduğu yüzölçümlü arazinin 1971'de Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından istimlak edildiğini belirten mimar Pastellas, Karayolları aleyhinde dava açtı.