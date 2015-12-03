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fransız mimardan ilginç çıkış: komple benim

FRANSIZ MİMARDAN İLGİNÇ ÇIKIŞ: KOMPLE BENİM

Ünlü Fransız mimar annesinden kalan Mecidiyeköy'deki arazisi bedel ödenmeden kamulaştırıldığı için Karayolları Genel Müdürlüğü'ne dava açtı.

Tarih : 03 Aralık 2015, 08:58
Puan Ver : Fransız Mimardan İlginç Çıkış: Komple Benim(8/10)7


Babasından annesine sonra da kendisine kaldığını söylediği Mecidiyeköy merkezdeki 2 bin 664 m2 yüzölçümlü arazi ABD'li ünlü mimar Pierre Michel Pastellas'ı harekete geçirdi.



Şişli Emniyet Müdürlüğü'nü de kapsayan içinde üç katlı kagir depo, un fabrikası, atölye ve 28 m2'lik elektrik trafo binasının da bulunduğu yüzölçümlü arazinin 1971'de Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından istimlak edildiğini belirten mimar Pastellas, Karayolları aleyhinde dava açtı.








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