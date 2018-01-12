Gucci, Saint Laurent ve Alexander McQueen gibi lüks markaları bünyesinde barındıran şirketler grubu Kering, ünlü spor markası Puma'yı elden çıkararak spor giyim sektöründen ayrılıyor. Böylece Fransız holding, yalnızca lüks tüketime odaklanacak. Fransız holdingten perşembe günü yapılan açıklamaya göre Kering, yüzde 86'sını elinde tuttuğu Puma'nın yüzde 70'ini yatırımcılarına dağıtacak.

ŞİRKETTE DENGELER DEĞİŞECEK

The New York Times'ın haberine göre böyle bir durumda, Kering hisselerinin yüzde 41'ine sahip Fransız milyarder Pinault ailesinin holdingi Artémis, yüzde 29'luk payla Puma'nın "uzun vadeli stratejik hissedarı" olacak. Alman spor devinin halka arz edilen kısmı ise yüzde 55'e yükselecek.

Kering Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su François-Henri Pinault, kararla ilgili yaptığı açıklamada "Puma paylarının hissedarlarımıza dağıtımı grubumuzun tarihinde bir dönüm noktası olacaktır. Bundan sonrasında Kering, kendini yalnızca lüks tüketimin gelişimine adayacaktır" dedi.

PUMA'NIN PİYASA DEĞERİ 5,3 MİLYAR EURO

Puma'dan yapılan açıklamada ise kararın olumlu karşılandığı çünkü halka arz edilen hisse oranının artacağı ve iş stratejisinin etkilenmeyeceği belirtildi. Son 12 ayda hisseleri yüzde 45 artan Puma'nın piyasa değeri 5,3 milyar euro.

PUMA SATIŞLARI TOPARLANAMADI

Kering'in Puma'yı elden çıkaracağı söylentileri bir süredir devam ediyordu. Kering, Puma'nın çoğunluk hissesini 2007'de 5,3 milyar dolara satın almış ancak Puma'nın yalnızca 2015'te yükseliş gösteren satışları performans altı veya yatay seyretmeye devam etti.

Bu aşamadan sonra faaliyet hayatına 1963'te kereste ve inşaat materyalleri satarak başlayan Kering, Printemps ve La Redoute gibi lüks markaları elden çıkardı.



Puma'nın büyüklüğü, Kering'in Alman spor giyim üreticisine yeni bir sahip bulmakta zorlayan faktördü. Muhtemel bir satış, Kering hisselerini de düşürebilirdi. Bu nedenle Fransız holding hisse dağıtım yolunu izledi.

Kaynak: haberinburada