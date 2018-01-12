FRANSIZ KERİNG GROUP, PUMA'NIN HİSSELERİNİ SATIYOR
55 yıldır faaliyet gösteren Fransız Kering Group, lüks tüketime odaklanmak için, elinde tuttuğu yüzde 86'lık Puma hissesinin yüzde 70`ini dağıtacak.
Gucci, Saint Laurent ve Alexander McQueen gibi lüks markaları bünyesinde barındıran şirketler grubu Kering, ünlü spor markası Puma'yı elden çıkararak spor giyim sektöründen ayrılıyor. Böylece Fransız holding, yalnızca lüks tüketime odaklanacak. Fransız holdingten perşembe günü yapılan açıklamaya göre Kering, yüzde 86'sını elinde tuttuğu Puma'nın yüzde 70'ini yatırımcılarına dağıtacak.
ŞİRKETTE DENGELER DEĞİŞECEK
The New York Times'ın haberine göre böyle bir durumda, Kering hisselerinin yüzde 41'ine sahip Fransız milyarder Pinault ailesinin holdingi Artémis, yüzde 29'luk payla Puma'nın "uzun vadeli stratejik hissedarı" olacak. Alman spor devinin halka arz edilen kısmı ise yüzde 55'e yükselecek.
Kering Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su François-Henri Pinault, kararla ilgili yaptığı açıklamada "Puma paylarının hissedarlarımıza dağıtımı grubumuzun tarihinde bir dönüm noktası olacaktır. Bundan sonrasında Kering, kendini yalnızca lüks tüketimin gelişimine adayacaktır" dedi.
PUMA'NIN PİYASA DEĞERİ 5,3 MİLYAR EURO
Puma'dan yapılan açıklamada ise kararın olumlu karşılandığı çünkü halka arz edilen hisse oranının artacağı ve iş stratejisinin etkilenmeyeceği belirtildi. Son 12 ayda hisseleri yüzde 45 artan Puma'nın piyasa değeri 5,3 milyar euro.
PUMA SATIŞLARI TOPARLANAMADI
Kering'in Puma'yı elden çıkaracağı söylentileri bir süredir devam ediyordu. Kering, Puma'nın çoğunluk hissesini 2007'de 5,3 milyar dolara satın almış ancak Puma'nın yalnızca 2015'te yükseliş gösteren satışları performans altı veya yatay seyretmeye devam etti.
Bu aşamadan sonra faaliyet hayatına 1963'te kereste ve inşaat materyalleri satarak başlayan Kering, Printemps ve La Redoute gibi lüks markaları elden çıkardı.
Puma'nın büyüklüğü, Kering'in Alman spor giyim üreticisine yeni bir sahip bulmakta zorlayan faktördü. Muhtemel bir satış, Kering hisselerini de düşürebilirdi. Bu nedenle Fransız holding hisse dağıtım yolunu izledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Dünya Kupasına Katılacak Olan İran Milli Takımı Yılmaz Vural'a Teklifte Bulundu
- Gökhan Ünal 3. Lige Transfer Oluyor
- Psg Kaptanı Thiago Silva, Kampa Geç Katılan Cavani'ye Ateş Püskürdü
- Gaziantepspor'da Oktay Derelioğlu Dönemi Resmen Başladı
- Beşiktaş Cenk Tosun'un Boşluğunu İbrahimovic İle Doldurmak İstiyor
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar