FRANSIZ KAYAK MERKEZİNDE ÇOK SAYIDA KİŞİ ÇIĞ ALTINDA KALDI
Fransa'nın Tignes kayak merkezinde çığ düştüğü bildirildi
Fransa'nın kayak merkezlerinden Tignes'de çok sayıda kişinin çığ altında kaldığı bildirildi.
Reuters'a konuşan bir ilkyardım görevlisi, Fransız Alpleri'nde bulunan Tignes'de çok sayıda kayakçının çığ altında kaldığını söyledi.
kaynak:habertürk
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