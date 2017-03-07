

Fransa'nın kayak merkezlerinden Tignes'de çok sayıda kişinin çığ altında kaldığı bildirildi.







Reuters'a konuşan bir ilkyardım görevlisi, Fransız Alpleri'nde bulunan Tignes'de çok sayıda kayakçının çığ altında kaldığını söyledi.







kaynak:habertürk