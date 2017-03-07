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fransız kayak merkezinde çok sayıda kişi çığ altında kaldı

FRANSIZ KAYAK MERKEZİNDE ÇOK SAYIDA KİŞİ ÇIĞ ALTINDA KALDI

Fransa'nın Tignes kayak merkezinde çığ düştüğü bildirildi

Tarih : 07 Mart 2017, 13:55
Puan Ver : Fransız Kayak Merkezinde Çok Sayıda Kişi Çığ Altında Kaldı(5/10)6


Fransa'nın kayak merkezlerinden Tignes'de çok sayıda kişinin çığ altında kaldığı bildirildi.



Reuters'a konuşan bir ilkyardım görevlisi, Fransız Alpleri'nde bulunan Tignes'de çok sayıda kayakçının çığ altında kaldığını söyledi.



 



kaynak:habertürk








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