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Fransız Gıda Şirketi Danone, Satılıyor

FRANSIZ GIDA ŞİRKETİ DANONE, SATILIYOR

Fransız süt ve süt ürünleri üreticisi Danone'nin, Kratf veya Coca-Cola tarafından satın alınabileceği açıklandı.

Tarih : 14 Ağustos 2017, 15:40
Puan Ver : Fransız Gıda Şirketi Danone, Satılıyor(8/10)4

New York Post gazetesinde hafta sonu yayınlanan bir habere göre, Fransız süt ve süt ürünleri üreticisi Danone, atıştırmalık gıda üreticisi şirketlerin satın alma hedefi haline gelebilir.

KRAFT VEYA COCA COLA SATIN ALABİLİR

Gazete'ye konuşan kaynaklar, "Birileri Danone'yi satın alabilir. Danone, Kraft veya Coca-Cola tarafından satın alınabilir ve Fransız hükümeti buna izin verir" ifadelerini kullandılar. Milliyet'te yer alan habere göre Danone'nin satılabileceği yönündeki bu haberler Paris Borsası'nda Danone hisselerine alım getirdi.

Danone hisseleri bugün yüzde 1,5 değer kazandı ve Şirket'in piyasa değeri 44 milyar euro seviyesine ulaştı.

Danone, New York Post'un haberine ilişkin yorumda bulunmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fransız  Gıda  Şirketi  Danone  Satılıyor    haber

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