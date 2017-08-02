FRANSIZ GAZETECİ, ŞIRNAK'TA TERÖRE YARDIM SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI!
Habur Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Fransız gazeteci Laup Jean Rene Bureau, terör örgütüne yardım yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı ve sorgusunun ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı
Türkiye'nin Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı'ndan 26 Temmuz günü giriş yapan Fransız gazeteci Laup Jean Rene Bureau, yapılan üst arama ve incelemede Suriye'deki PYD/YPG'li teröristlerle çekilen fotoğrafları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
TERÖRİSTLERLE RÖPORTAJ VE FOTOĞRAFLARI ÇIKTI
Şırnak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen gazeteci Bureau'nun üzerindeki dijital materyaller incelemeye alındı. İncelemelerde gazeteci Laup Jean Rene Bureau'nun, PYD/YPG'ye mensup teröristlerle yaşamları ve silahlarına ilişkin yaptığı röportajlar ve çektiği fotoğraflar, örgütün propagandasına yönelik tüm birimlerin tanıtımı, terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen 'silah teslim listesi' ibareli dokümana ilişkin görüntü kaydı gibi çok sayıda doküman ve video görüntüleri bulundu.
TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI
Emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Fransız gazeteci Bureau, savcılıktaki verdiği ifade sonrası tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakimlikteki ifadesinin ardından Fransız gazeteci Laup Jean Rene Bureau, terör örgütüne yardım ve yataklık suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: haberinburada
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