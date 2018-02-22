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Fransız futbolcu Sagna'dan Türkiye itirafı

FRANSIZ FUTBOLCU SAGNA'DAN TÜRKİYE İTİRAFI

Manchester City'den ayrıldıktan sonra 1 ay kulüpsüz kalan ve dha sonra İtalyan ekibi Benevento ile sözleşme imzalayan Sagna, "Önceliğim Türkiye yerine İngiltere'de kalmaktı" dedi.

Tarih : 22 Şubat 2018, 18:40
Puan Ver : Fransız Futbolcu Sagna'dan Türkiye İtirafı(6/10)2

Uzun bir süre Manchester City forması giyen ve İngiliz ekibinden ayrıldıktan sonra yaklaşık 1 yıl kendisine takım bulamayan ve geçtiğimiz günlerde İtalya Serie A'nın son sırasında bulunan Benevento ile sözleşme imzalayan Bacary Sagna, Fransız basınına ilginç açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'YE GİTMEK YERİNE..."

Yaklaşık 1 yıldır kulüp bulamadıktan sonra İtalya Serie A'nın son sırasında yer alan Benevento'ya transfer olan Sagna'ya West Ham, Crystal Palace, Galatasaray, Bursaspor ve Besiktaş'ın da ilgisinin sorulması üzerine "Bu takımlardan birine transfer olabilirdim. Önceliğim Türkiye yerine Londra'da kalmaktı. Ailem ile İngiltere'ye çok alışmıştık. Ancak İngiltere'deki takımlarla anlaşamadım. Ardından Benevento'ya transfer olmaya karar verdim" cevabını verdim.

"ARSENAL'İN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİM"

35 yaşındaki tecrübeli sağ bek, "Kulüpsüz olduğum zaman Arsenal, kendileri ile antrenmanlara çıkmamı teklif etti. Ancak ben bunu reddettim çünkü bir ara Arsene Wenger'in bir röportajını okumuştum. Daha çok genç futbolculara şans vermek istiyordu. Ayrıca o zaman takımda Mathieu Debuchy vardı. O varken antrenmanlarda olmak saygısızlık olurdu" diyerek Arsenal'in teklifini de geri çevirdiği belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fransız  Futbolcu  Sagna  Dan  Türkiye  İtirafı    haber

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